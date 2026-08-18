Дипломатия всегда «тихая», заявил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков. Так он ответил на вопрос корреспондента ИС «Вести» Павла Зарубина о якобы имеющих место непубличных контактах между представителями РФ и США, описанных западными СМИ.

«Дипломатия, обычно, всегда ведётся по-тихому. Если о чём-то громко говорят, то это не дипломатия, а публичные заявления», — сказал он.

Ранее газета Financial Times писала о «тихих» переговорах главы Комиссии изящных искусств США Родни Кука с представителями Кремля, которые якобы имели место на Петербургском международном экономическом форуме. По данным издания, в Вашингтоне рассчитывали, что подобные неформальные каналы помогут сдвинуть диалог по урегулированию конфликта на Украине с мёртвой точки.