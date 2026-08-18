Ушаков на вопрос о диалоге с США заявил, что дипломатия всегда «тихая»
Юрий Ушаков. Обложка © Life.ru
Дипломатия всегда «тихая», заявил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков. Так он ответил на вопрос корреспондента ИС «Вести» Павла Зарубина о якобы имеющих место непубличных контактах между представителями РФ и США, описанных западными СМИ.
«Дипломатия, обычно, всегда ведётся по-тихому. Если о чём-то громко говорят, то это не дипломатия, а публичные заявления», — сказал он.
Ранее газета Financial Times писала о «тихих» переговорах главы Комиссии изящных искусств США Родни Кука с представителями Кремля, которые якобы имели место на Петербургском международном экономическом форуме. По данным издания, в Вашингтоне рассчитывали, что подобные неформальные каналы помогут сдвинуть диалог по урегулированию конфликта на Украине с мёртвой точки.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.