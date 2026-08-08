«В диапазоне недели»: Кушнер и Уиткофф готовятся к визиту в Россию и на Украину

Команда американского президента готовит дипломатический десант сразу в две столицы — российскую и украинскую. Причём в составе делегации — не просто дипломаты, а самые близкие к Дональду Трампу люди.

Как стало известно ТАСС из собственных источников, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер могут уже на следующей неделе наведаться и в Киев, и в Москву. Поездка, по данным собеседника агентства, может состояться в «диапазоне недели — дней десяти».

Напомним, ранее Дональд Трамп подтвердил, что Уиткофф и Кушнер скоро впервые посетят Украину. По словам главы Белого дома, сейчас основное внимание его администрации сосредоточено на поиске путей урегулирования конфликта на Украине.