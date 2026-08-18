Вашингтон рассчитывает сдвинуть с мёртвой точки переговорный процесс по украинскому урегулированию, подключив к нему нетипичных посредников. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на осведомлённые источники.

Одним из таких переговорщиков стал глава американской Комиссии по изящным искусствам Родни Кук. В июне он возглавил делегацию США на Петербургском международном экономическом форуме, где встречался с представителями российской стороны, в том числе с советником президента РФ Антоном Кобяковым.

«США надеются, что неожиданные переговорщики, как Кук, могут помочь выйти из дипломатического тупика», — говорится в материале FT.

По данным газеты, перед поездкой Кук получил дипломатический паспорт и прошёл необходимые консультации. Формально визит подавался как культурный, однако Вашингтон рассматривает подобные неформальные каналы как дополнительный инструмент контактов с Москвой.