Трамп достал «джокера»: США сделали ставку на нового переговорщика по Украине
FT: США рассчитывают на Родни Кука для выхода из тупика по Украине
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Вашингтон рассчитывает сдвинуть с мёртвой точки переговорный процесс по украинскому урегулированию, подключив к нему нетипичных посредников. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на осведомлённые источники.
Одним из таких переговорщиков стал глава американской Комиссии по изящным искусствам Родни Кук. В июне он возглавил делегацию США на Петербургском международном экономическом форуме, где встречался с представителями российской стороны, в том числе с советником президента РФ Антоном Кобяковым.
«США надеются, что неожиданные переговорщики, как Кук, могут помочь выйти из дипломатического тупика», — говорится в материале FT.
По данным газеты, перед поездкой Кук получил дипломатический паспорт и прошёл необходимые консультации. Формально визит подавался как культурный, однако Вашингтон рассматривает подобные неформальные каналы как дополнительный инструмент контактов с Москвой.
Посланник Дональда Трампа на ПМЭФ Родни Мимс Кук-младший заявил, что Москва располагает возможностями для достижения урегулирования конфликта на Украине, а Вашингтон готов этому содействовать. Он также передал Владимиру Путину приветствие от США Дональда Трампа и говорил о возможности использовать культурные связи как один из способов поддержания диалога между странами. В ответ президент РФ через Кука отправил главе США символический подарок.
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