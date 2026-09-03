Путин: Инвестиции в Дальний Восток за 11 лет достигли 25 трлн рублей

Около 25 трлн рублей капитальных вложений удалось привлечь в регионы Дальнего Востока за последние 11 лет. За этот же период валовой региональный продукт макрорегиона увеличился более чем втрое, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Политик обратил внимание, что инвестиционная активность, промышленность и строительство на Дальнем Востоке стабильно растут быстрее, чем в среднем по России.

«Отмечу, что за 11 лет в дальневосточные регионы России привлечено около 25 триллионов рублей капитальных вложений», — сказал глава государства.

По его словам, результатом такой динамики стало более чем трёхкратное увеличение совокупного ВРП дальневосточных субъектов.

«Это очень хороший темп», — подчеркнул глава государства.

Накануне вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев доложил Путину, что объём привлечённых инвестиций на Дальнем Востоке уже на 1 трлн рублей превышает плановый показатель. Фактически инвесторы вложили 6,8 трлн рублей при промежуточном плане в 5,8 трлн.

2 сентября Путин назвал развитие Дальнего Востока определяющим для будущего России. Президент подчеркнул, что разработанные ранее планы развития макрорегиона продолжают последовательно реализовываться.