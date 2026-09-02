Путин назвал развитие Дальнего Востока определяющим для будущего России

Развитие Дальнего Востока во многом определит будущее России. Данное заявление сделал президент РФ Владимир Путин во время презентации результатов развития региона и открытия новых объектов в режиме видеоконференции.

Глава государства отметил, что планы по развитию Дальнего Востока создавались совместно с представителями федеральных и региональных властей и сейчас продолжают реализовываться.

«Мы в своё время приняли почти со всеми здесь присутствующими коллегами активное участие в разработке планов развития Дальнего Востока, и эти планы реализуются», — сказал Путин.

Президент поблагодарил специалистов, которые участвовали в строительстве объектов, подготовке проектов, инженерных работах и их реализации. По словам российского лидера, развитие региона имеет стратегическое значение для всей страны.

Напомним, во Владивостоке президент Владимир Путин ознакомился с итогами развития Дальнего Востока и дал старт работе новых объектов. Мероприятие состоялось в формате видеоконференции. Главе государства показали результаты социально-экономического развития дальневосточных регионов. После этого по видеосвязи были запущены новые предприятия и объекты.