Трутнев: Инвестиции в Дальний Восток достигли 6,8 трлн рублей

Объём привлечённых инвестиций в развитие Дальнего Востока достиг 6,8 трлн рублей, а следующей планкой станут уже 12 трлн. Данное заявление вице-премьер — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сделал в беседе со Zvezdanews на XI Восточном экономическом форуме.

Вице-премьер — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что инвестиции в Дальний Восток достигли 6,8 трлн рублей. Видео © Telegram / Zvezdanews | «Звезда»

«Если бы мне сказали в начале этого процесса привлечь 6,8 триллиона, я бы, наверное, заплакал», — отметил он.

По словам вице-премьера, перед Дальним Востоком стоит поставленная президентом России Владимиром Путиным задача довести объём привлечённых инвестиций до 12 трлн рублей. Трутнев выразил уверенность, что и с этой планкой удастся справиться.

В августе Трутнев докладывал Владимиру Путину о подготовке ВЭФ-2026 и новых инвестиционных целях Дальнего Востока. Тогда полпред сообщил, что на нынешнем форуме рассчитывают подписать около 380 соглашений на общую сумму 6,5 трлн рублей. Сегодня на ВЭФ открылась выставка «Улица Дальнего Востока», где регионы ДФО представили реализованные и перспективные проекты.

XI Восточный экономический форум (ВЭФ-2026) официально открылся 1 сентября во Владивостоке на острове Русском (кампус ДВФУ) и продлится до 4 сентября, собрав более 5000 представителей из 80 стран. Мероприятие, организованное Фондом Росконгресс при поддержке Правительства РФ, проходит под главной темой «Дальний Восток – развитие во благо людей» и включает свыше 70 сессий по пяти ключевым направлениям: развитие человеческого капитала, привлечение частных инвестиций, международное сотрудничество, технологии будущего, а также логистика и инфраструктура. Центральным событием станет пленарное заседание 3 сентября с участием президента РФ Владимира Путина, а также высокопоставленных делегаций из Китая, Индонезии, Монголии и Мьянмы.