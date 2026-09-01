Во Владивостоке стартовал XI Восточный экономический форум

В понедельник, 1 сентября, во Владивостоке начал работу XI Восточный экономический форум (ВЭФ). До 4 сентября столица Приморского края станет центром притяжения политиков, предпринимателей и экспертов со всего мира. Площадкой проведения традиционно выступает кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

Своё присутствие на форуме подтвердили представители 80 стран. По словам ответственного секретаря оргкомитета ВЭФ, советника президента РФ Антона Кобякова, во Владивосток съехались гости из государств с разными экономическими моделями и интересами, что создаёт уникальную платформу для профессионального диалога.

Главным событием ВЭФ станет пленарное заседание с участием Владимира Путина. Подробнее о программе форума — в материале Life.ru.

В этом году форум проходит под девизом «Дальний Восток — развитие во благо людей». Как отметил зампред правительства — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, ВЭФ традиционно становится местом запуска решений, качественно меняющих регион: от территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток до «дальневосточного гектара» и льготной ипотеки.

Особое внимание будет уделено развитию Северного морского пути, Транссибирской магистрали и модернизации портовой инфраструктуры.