Окно в Азию: Путин назвал ВЭФ уникальной площадкой для развития Дальнего Востока
Путин отметил роль ВЭФ в укреплении связей России со странами АТР
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Восточный экономический форум превратился в ключевую площадку для обсуждения будущего Дальнего Востока и укрепления сотрудничества России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. На это указал президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям XI ВЭФ.
По словам главы государства, за годы работы форум объединил представителей бизнеса, власти и экспертного сообщества. На его площадках обсуждаются перспективные направления развития страны и выстраиваются партнёрские отношения в промышленности, логистике, энергетике и других сферах.
«Форум зарекомендовал себя как пространство открытого, конструктивного диалога», — отметил Путин.
Президент рассчитывает, что новые инициативы участников помогут расширить возможности для предпринимателей и одновременно улучшить условия жизни на Дальнем Востоке. Отдельное внимание он уделил развитию городов и сёл региона.
Путин выразил надежду, что идеи, представленные на ВЭФ, получат практическое продолжение и перерастут в перспективные проекты.
Интерес к форуму остаётся высоким и за пределами России. 27 Ранее Life.ru сообщал, что участие в ВЭФ-2026 подтвердили представители более 70 стран и территорий, а крупнейшие делегации приедут из Китая, Индии, Монголии, Японии и Республики Корея.
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