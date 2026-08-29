Ушаков: Президент Индонезии выступит на пленарном заседании ВЭФ с Путиным

Президент Индонезии Прабово Субианто примет участие в пленарном заседании Восточного экономического форума вместе с Владимиром Путиным. Состав иностранных участников назвал помощник президента России Юрий Ушаков.

По словам Ушакова, пленарное заседание станет центральным событием ВЭФ. Оно состоится 3 сентября, а вместе с Владимиром Путиным в нём примут участие президент Индонезии Прабово Субианто, премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал, вице-президент Мьянмы Ньо Со и заместитель премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян.

Пленарная сессия станет центральным событием ВЭФ. Путин традиционно выступит на ней с большой речью.

Перед заседанием российский лидер проведёт переговоры с Субианто в формате делового завтрака. Кроме того, в программе предусмотрены встречи с руководителями иностранных делегаций.

Всего на форуме ожидают более пяти тысяч участников примерно из 70 стран. В деловой программе заявлено свыше 70 мероприятий, включая панельные дискуссии, круглые столы и бизнес-диалоги.

Ранее Life.ru писал, что Владимир Путин уже начал готовиться к Восточному экономическому форуму. ВЭФ пройдёт во Владивостоке с 1 по 4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главной темой форума станет развитие Дальнего Востока.