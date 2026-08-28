До ВЭФ осталось несколько дней: Путин уже начал подготовку к форуму во Владивостоке
Песков: Путин уже начал готовиться к Восточному экономическому форуму
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Президент России Владимир Путин готовится к участию в Восточном экономическом форуме, который пройдёт во Владивостоке 1–4 сентября. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Идёт подготовка к Восточному экономическому форуму», — сказал представитель Кремля.
Мероприятие состоится на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главной темой ВЭФ в этом году станет развитие Дальнего Востока.
Ранее советник главы государства и ответственный секретарь организационного комитета форума Антон Кобяков анонсировал важные заявления Путина на предстоящем пленарном заседании ВЭФ. По его словам, за выступлением российского лидера особенно стоит следить западным странам.
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