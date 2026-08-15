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15 августа, 08:41
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Сигнал для Запада: Кремль анонсировал важные заявления Путина на полях ВЭФ

Кобяков: Выступление Путина на ВЭФ станет сигналом для всего Запада

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Предстоящее выступление президента России Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) будет наполнено важными заявлениями. Об этом в интервью информагентству ТАСС сообщил советник главы государства и ответственный секретарь организационного комитета форума Антон Кобяков.

По его словам, традиционно пристальное внимание приковано к словам российского лидера, однако в этот раз международному сообществу, и в частности странам Запада, особенно рекомендуется следить за повесткой.

«Конечно, отдельно всегда особое внимание уделяется и приковано к выступлению на пленарном заседании президента России. Следите за этим. Будет много важных заявлений. И, конечно, за выступлением главы государства рекомендуется следить Западу», — подчеркнул Кобяков.

Восточный экономический форум состоится 1–4 сентября 2026 года во Владивостоке. Площадкой для проведения традиционно станет кампус Дальневосточного федерального университета. Ключевой темой форума в этом году выбрана концепция «Дальний Восток — развитие во благо людей». Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Российской Федерации.

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Оксана Попова
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