Сигнал для Запада: Кремль анонсировал важные заявления Путина на полях ВЭФ

Предстоящее выступление президента России Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) будет наполнено важными заявлениями. Об этом в интервью информагентству ТАСС сообщил советник главы государства и ответственный секретарь организационного комитета форума Антон Кобяков.

По его словам, традиционно пристальное внимание приковано к словам российского лидера, однако в этот раз международному сообществу, и в частности странам Запада, особенно рекомендуется следить за повесткой.

«Конечно, отдельно всегда особое внимание уделяется и приковано к выступлению на пленарном заседании президента России. Следите за этим. Будет много важных заявлений. И, конечно, за выступлением главы государства рекомендуется следить Западу», — подчеркнул Кобяков.

Восточный экономический форум состоится 1–4 сентября 2026 года во Владивостоке. Площадкой для проведения традиционно станет кампус Дальневосточного федерального университета. Ключевой темой форума в этом году выбрана концепция «Дальний Восток — развитие во благо людей». Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что первый визит Владимира Путина на Итуруп моментально оказался в центре внимания японского сегмента X. За первые полчаса теме посвятили свыше двух тысяч сообщений, благодаря чему она вышла в лидеры трендов.