Представители более 70 стран подтвердили участие в ВЭФ-2026

Представители более чем 70 стран и территорий подтвердили участие в Восточном экономическом форуме, который пройдёт 1–4 сентября. Об этом сообщил советник президента России и ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.

По его словам, форум вновь станет площадкой для диалога между представителями власти, бизнеса и экспертного сообщества.

«На сегодняшний день участие подтвердили представители из более 70 стран, самые крупные делегации — из Китая, Индии, Монголии, Японии и Республики Кореи», — заявил Кобяков.

ВЭФ традиционно проходит во Владивостоке и посвящён вопросам развития Дальнего Востока, международного сотрудничества и реализации крупных экономических проектов.

Ранее Life.ru писал, что участие в ВЭФ-2026 уже подтвердили делегации из Китая, Индии, ОАЭ, Японии, Бангладеш и других стран. В прошлом году форум посетили около 8 тысяч человек из 75 государств, а в этом году организаторы рассчитывают как минимум на сопоставимый уровень международного представительства.