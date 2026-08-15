Участие в ВЭФ-2026 подтвердили многие страны, включая Китай, Индию, ОАЭ и Японию

Популярность Восточного экономического форума продолжает расти: в 2026 году своё участие уже подтвердили делегации из Китая, Индии, ОАЭ, Японии, Бангладеш и ряда других государств. Об этом в интервью ТАСС рассказал ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.

Он отметил, что форум стал ключевым событием в международном деловом календаре, куда стремятся попасть представители власти и бизнеса со всего мира. Напомним, что в прошлом году ВЭФ посетили около 8 тысяч человек из 75 стран, и в текущем году организаторы ожидают не менее высокий уровень представительства.

Владивосток готовится к проведению ВЭФ-2026: форум пройдёт с 1 по 4 сентября в кампусе Дальневосточного федерального университета. В этом году дискуссии будут сосредоточены вокруг главной темы — «Дальний Восток — развитие во благо людей».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что Кремль не планирует рассылать персональные приглашения американским представителям на Восточный экономический форум. Он подчеркнул, что мероприятие открыто для всех желающих, и делегации самостоятельно принимают решение о своём участии.