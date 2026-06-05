В Кремле не намерены рассылать персональные приглашения американским представителям на предстоящий Восточный экономический форум, который запланирован на осень. Позицию руководства страны озвучил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В беседе с журналистами представитель Кремля подчеркнул, что мероприятие открыто для всех желающих, поэтому «делегации сами принимают решение» о своём присутствии. Рассылка отдельных именных документов не требуется.

Вопрос о визите делегации из-за океана возник на фоне текущего Петербургского международного экономического форума. На текущее мероприятие в Северную столицу впервые за почти десятилетие прибыл официальный представитель Вашингтона — глава Комиссии по изящным искусствам Родни Мимс Кук.

Помощник главы государства Юрий Ушаков ранее подтвердил статус американского гостя, назвав этот визит знаковым. Ожидается, что зарубежный дипломат примет участие в одной из тематических дискуссий, посвященной культурному диалогу между государствами.

Таким образом, формат взаимодействия на ВЭФ остается стандартным для всех участников. Решение об отправке своих представителей в Россию остается исключительно за американской стороной.

Восточный экономический форум (ВЭФ) — это ежегодное международное деловое мероприятие, которое проводится во Владивостоке (на острове Русский, кампус Дальневосточного федерального университета). На форуме обсуждают инвестиционные проекты, торговлю, инфраструктуру, технологии, а также внутренние вопросы развития Дальнего Востока. В 2025 году прошёл X (10-й) форум с 3 по 6 сентября под девизом «Дальний Восток: сотрудничество ради мира и процветания». В нём участвовал Владимир Путин и лидеры из Лаоса, Монголии и других стран.

Ранее Life.ru писал, что, по мнению Кука, Москва и Вашингтон могут заново «открыть дружбу» через балет, музеи и литературу. Он подчёркивал, что искусство и гуманитарная сфера способны стать основой для более спокойного диалога между странами.