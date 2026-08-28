С кем встретится Путин на ШОС и ВЭФ: Полный список мировых лидеров

Президент России Владимир Путин встретится на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) с председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым и другими лидерами. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

Встречи с главами КНР, Индии и Казахстана состоятся 31 августа. 1 сентября Путин проведёт переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном, президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Кроме того, Путин пообщается с журналистами.

В рамках Восточного экономического форума во Владивостоке глава РФ 2 сентября встретится с премьер-министром Монголии Ням-Осорыном Учралом и вице-премьером Госсовета КНР Дином Сюэсяном. 3 сентября состоятся переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто.

Юбилейный саммит ШОС пройдёт в Бишкеке 31 августа – 1 сентября 2026 года под председательством Киргизии и будет посвящён 25-летию организации. В центре повестки — вопросы региональной безопасности, урегулирование конфликтов и экономическая кооперация. На полях саммита запланировано множество двусторонних встреч, особое внимание уделяется переговорам лидеров Индии и Китая на фоне улучшения отношений, а также ожидаемой встрече президентов России и Ирана. По итогам встречи планируется принять Бишкекскую декларацию и ряд других документов, определяющих дальнейшее развитие организации, после чего председательство в ШОС перейдёт к Пакистану.

XI Восточный экономический форум (ВЭФ-2026) пройдёт с 1 по 4 сентября во Владивостоке, на площадке Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), под главной темой «Дальний Восток — развитие во благо людей». Участие в форуме подтвердили представители более 70 стран, при этом крупнейшие делегации ожидаются из Китая, Индии, Монголии, Японии и Республики Корея. Деловая программа включает более 70 сессий, структурированных по пяти ключевым трекам: повышение качества жизни и кадровый потенциал, привлечение частных инвестиций, международное сотрудничество, внедрение современных технологий (включая ИИ и роботизацию), а также развитие логистики и инфраструктуры (Северный морской путь, Транссиб, порты). Организатором форума традиционно выступает фонд «Росконгресс» при поддержке Правительства РФ.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин уже начал готовиться к Восточному экономическому форуму.