Песков: Путин готовится к насыщенной программе саммита ШОС в Бишкеке

Президент России Владимир Путин готовится к поездке в Бишкек, где 31 августа — 1 сентября пройдёт саммит Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, программа российского лидера будет насыщенной как в рамках самого саммита ШОС, так и по линии двусторонних встреч.

«Программа будет насыщенная с точки зрения непосредственно тематики ШОС. Киргизская сторона очень ответственно готовилась к этому крупному международному мероприятию», — сказал Песков.

Отдельное внимание уделят переговорам Путина с зарубежными лидерами. Как уточнил представитель Кремля, в течение двух дней запланировано много важных двусторонних контактов.

Ранее Life.ru писал, что Владимир Путин планирует принять участие в саммите ШОС в Бишкеке. Тогда Дмитрий Песков отмечал, что график двусторонних встреч ещё формируется.