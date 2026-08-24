Моди надеется встретиться с Путиным на саммите ШОС в Киргизии

Премьер-министр Индии Нарендра Моди рассчитывает встретиться с Владимиром Путиным на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. Об этом заявил глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар на встрече с российским лидером в Кремле.

«Премьер-министр Нарендра Моди с нетерпением ждёт встречи с вами на саммите ШОС», — сказал дипломат.

Джайшанкар также выразил надежду, что Путин сможет посетить саммит БРИКС. Кроме того, индийская сторона рассчитывает провести ежегодную встречу лидеров России и Индии. Саммит ШОС состоится в столице Киргизии 31 августа и 1 сентября. Участие российского президента в мероприятии уже подтверждено, однако расписание двусторонних переговоров пока не объявлялось.

Россия и Индия поддерживают формат ежегодных встреч на высшем уровне. Страны также взаимодействуют в рамках ШОС и БРИКС, председателем которого в 2026 году является Нью-Дели.