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Регион
24 августа, 11:07

Путин встретился в Кремле с главой МИД Индии Джайшанкаром

Владимир Путин и Субраманиам Джайшанкар. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Владимир Путин и Субраманиам Джайшанкар. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Президент России Владимир Путин принял в Кремле министра иностранных дел Индии Субраманиама Джайшанкара. Ожидается, что они обсудят региональные и глобальные вопросы.

При этом глава индийского внешнеполитического ведомства уже встретился с первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым, который также возглавляет межправительственную комиссию с российской стороны. Позднее сегодня ожидаются переговоры чиновника с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

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Ранее посол России в Индии заявил о росте грузопотока по международному транспортному коридору Север — Юг. За первую половину этого года он увеличился на 10%, а на отдельных участках маршрута — на 98%.

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Матвей Константинов
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