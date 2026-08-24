Путин встретился в Кремле с главой МИД Индии Джайшанкаром

Президент России Владимир Путин принял в Кремле министра иностранных дел Индии Субраманиама Джайшанкара. Ожидается, что они обсудят региональные и глобальные вопросы.

При этом глава индийского внешнеполитического ведомства уже встретился с первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым, который также возглавляет межправительственную комиссию с российской стороны. Позднее сегодня ожидаются переговоры чиновника с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Ранее посол России в Индии заявил о росте грузопотока по международному транспортному коридору Север — Юг. За первую половину этого года он увеличился на 10%, а на отдельных участках маршрута — на 98%.