Посол РФ в Индии: Трафик коридора Север — Юг вырос на 98% на отдельных участках

Грузопоток по международному транспортному коридору Север — Юг вырос на 10% в первой половине 2026 года. На отдельных участках маршрута показатель увеличился на 98%, сообщил газете «Известия» посол России в Индии Денис Алипов.

Посол отметил растущую роль коридора на фоне ближневосточного кризиса. Обострение ситуации в Красном море подтвердило необходимость развивать альтернативные маршруты и мультимодальные перевозки.

«Несмотря на действующий санкционный режим в отношении Ирана, отмечаем ежегодный прирост грузопотока по МТК Север — Юг, который по итогам 2025 года превысил 21,5 млн тонн (плюс 39% за последние пять лет)», — отметил Алипов.

По словам посла, положительная динамика сохраняется и в 2026 году. Москва и Нью-Дели также поддерживают регулярные контакты по развитию Восточного морского коридора. Стороны обсуждают инфраструктуру и коммерческие условия для перевозок.

В частности, Россия и Индия рассматривают создание во Владивостоке мощностей для перевалки нефти, сжиженного природного газа и удобрений. Эти грузы планируют отправлять в Индию морским путём.

Алипов также указал на предпосылки для участия Индии в развитии Северного морского пути. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков ранее отмечал растущий интерес Нью-Дели к этому маршруту. По его оценке, геополитическая напряжённость повышает спрос грузоотправителей на альтернативные транспортные направления.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о планах увеличить товарооборот с Индией до $100 млрд в ближайшие годы. Глава государства оценил нынешний объём двусторонней торговли в $58–60 млрд. Он отметил, что Москве и Нью-Дели предстоит продолжить совместную работу для достижения этой цели.