«Дефицитных настроений нет»: Почему на Петербургской бирже начали продавать импортный бензин

Появление импортного бензина на Петербургской бирже не говорит о дефиците топлива в России. Зарубежные поставки используются как дополнительный инструмент стабилизации рынка на фоне ремонтов НПЗ, рассказал Life.ru руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник.

В принципе, ярых дефицитных настроений нет. Есть стратегический запас, он по прошлому месяцу был всего на 3—4% ниже, чем в прошлом году, что находится в рамках погрешности. Запас существует, но в качестве подстраховки правительство фиксирует ситуацию. Сейчас НПЗ находятся на ремонтах, как плановых, так и внеплановых, поэтому есть некоторая просадка в нефтепереработке. Александр Пасечник руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности

Первая биржевая партия импортного АИ-92 объёмом 360 тонн была продана 19 августа. По словам эксперта, речь, вероятнее всего, идёт о топливе из Индии, частично поставки могут идти из Белоруссии и Казахстана. При этом между закупкой и появлением бензина на бирже проходит время: его необходимо доставить танкерами, перегрузить в железнодорожные цистерны и отправить на нефтебазы.

Дополнительные объёмы понадобились в том числе из-за плановых и внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов. Из-за этого выпуск бензина временно просел, а правительство использует импорт как подстраховку внутреннего рынка.

Особенно важны такие поставки для независимых сетей АЗС. Крупные нефтяные компании в первую очередь направляют горючее на собственные заправки, поэтому зарубежные партии позволяют обеспечить товаром и других участников рынка.

Ситуацию с ценами параллельно контролирует Федеральная антимонопольная служба. По словам собеседника Life.ru, дизельного топлива на рынке достаточно, а с бензином положение несколько сложнее, однако выраженных спекулятивных скачков в крупных сетях сейчас не наблюдается.

«То есть, это просто инструмент стабилизации, а не признак дефицита. Это делается, чтобы и независимые сети тоже не остались без топлива», — резюмировал специалист.

Ещё в июле власти утвердили комплекс мер для стабилизации топливного рынка, включая импорт нефтепродуктов. Решение принималось на фоне высокого летнего спроса и ремонтов НПЗ, а среди дополнительных шагов были ограничения экспорта дизеля и ускорение доставки горючего через границу.