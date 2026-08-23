Индия предложила провести Игры БРИКС по традиционным видам спорта в октябре

Индия предложила провести в октябре Показательные игры БРИКС по традиционным и национальным видам спорта. Об этом сообщило министерство молодёжи и спорта страны. Соревнования планируется провести 12–13 октября в городе Ахмедабад штата Гуджарат в рамках председательства Индии в объединении.

Главной целью мероприятия назвали сохранение спортивного наследия стран БРИКС, культурный обмен и развитие связей между народами. Участники смогут представить национальные дисциплины и обменяться опытом. В индийском ведомстве отметили, что при организации Игр будут учитывать особенности, обычаи и традиционные знания, связанные с каждым видом спорта.

Решение о проведении соревнований стало частью договорённостей встречи министров спорта стран БРИКС в индийском Вишакхапатнаме. По итогам переговоров представители государств приняли совместную декларацию о дальнейшем развитии сотрудничества в спортивной сфере.

А в декабре 2026 года на горнолыжном курорте «Банное» планируется провести зимние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Соревнования пройдут в дисциплине «горнолыжный спорт», а инфраструктура курорта позволяет принимать масштабные турниры с участием спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Комплекс расположен на территории Башкирии, но тесно связан с туристической и спортивной инфраструктурой Южного Урала.