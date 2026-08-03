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Регион
2 августа, 22:45

Горы готовы к большой игре: Паралимпийцы выйдут на склоны «Банного»

На «Банном» в декабре пройдут зимние игры паралимпийцев

Горнолыжные комплексы Южного Урала принимают туристов и соревнования всероссийского уровня. Обложка © Пресс-служба губернатора Челябинской области

Горнолыжные комплексы Южного Урала принимают туристов и соревнования всероссийского уровня. Обложка © Пресс-служба губернатора Челябинской области

В декабре 2026 года на горнолыжном курорте «Банное» планируется провести зимние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Об этом губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал в эксклюзивном интервью Life.ru.

Соревнования пройдут в дисциплине «горнолыжный спорт». По словам губернатора, инфраструктура курорта позволяет принимать масштабные турниры, в том числе с участием спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.

«Банное» и «Абзаково» расположены на территории Башкирии, однако оба комплекса создавались Магнитогорским металлургическим комбинатом и тесно связаны с туристической и спортивной инфраструктурой Южного Урала.

Текслер отметил, что курорты изначально проектировались с расчётом на серьёзные нагрузки. Сейчас там сформирована доступная среда, которая позволяет развивать не только профессиональный, но также массовый и адаптивный спорт.

Ещё одной основной площадкой региона остаётся «Солнечная долина». Здесь регулярно проходят всероссийские и международные соревнования, а в марте состоялся Кубок чемпионов по ски-кроссу.

На курорте строят специальные трассы и трамплины по стандартам спортивных федераций, обновляют канатные дороги и расширяют номерной фонд.

При этом «Солнечная долина» давно работает как всесезонный комплекс. Помимо соревнований, она принимает семьи, корпоративные группы, образовательные и оздоровительные мероприятия.

Проведение крупных спортивных событий помогает популяризировать курорты и укрепляет репутацию региона как площадки для масштабных проектов, подчеркнул Текслер. Власти также рассматривают возможность проведения на южноуральских склонах других крупных турниров.

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Губернатор Челябинской области рассказал о едином Социальном кодексе, студенческом капитале, развитии Аркаима, зимних играх и роботах, способных избавить людей от тяжёлого и опасного труда. Подробнее — в эксклюзивном интервью Life.ru.

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Алена Пенчугина
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