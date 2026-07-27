Российские паралимпийцы взяли золото Кубка мира по пулевой стрельбе

Российские паралимпийцы завоевали золото в командном зачёте в дисциплине Р5 на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе. Как информирует Telegram-канал ПКР, победу одержали Сергей Малышев, Оксана Березовская и Наталья Далекова. Второ

Второе место заняли поляки, третье — латвийские стрелки. Кроме того, в личном первенстве Сергей Малышев поднялся на вторую ступень пьедестала.

А 25 июля в рамках Кубка мира по пулевой стрельбе среди паралимпийцев российские спортсмены Марина Абдуллина и Александр Логутенко стали бронзовыми призерами в упражнении R11. Победителями и обладателями серебряных наград в данной дисциплине стали представители Италии. На текущий момент в копилке сборной России одна золотая, одна серебряная и одна бронзовая медали. Турнир продолжается.

Ранее стало известно, что российский саблист Павел Граудынь стал чемпионом мира по фехтованию. В решающем поединке 19-летний спортсмен победил представителя Китая Вэй Чжэньхао со счётом 15:7.