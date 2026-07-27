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Регион
27 июля, 12:08

Граудынь принёс России первое золото ЧМ после возвращения флага и гимна

Чемпионат мира по фехтованию 2026. Мужчины. Сабля. Павел Граудынь (Россия) во время соревнований. Обложка © Михаил Синицын/ТАСС

Чемпионат мира по фехтованию 2026. Мужчины. Сабля. Павел Граудынь (Россия) во время соревнований. Обложка © Михаил Синицын/ТАСС

Российский саблист Павел Граудынь стал чемпионом мира по фехтованию. В решающем поединке 19-летний спортсмен победил представителя Китая Вэй Чжэньхао со счётом 15:7.

В полуфинале россиянин уверенно разобрался с румыном Раду Ницу — 15:8. Эта победа впервые вывела Граудыня в финал взрослого чемпионата мира.

Золото стало первой наградой высшей пробы для российских фехтовальщиков после возвращения национальных символов на международные турниры.

Российским фехтовальщикам вернули флаг и гимн
Российским фехтовальщикам вернули флаг и гимн

В начале июня Международная федерация фехтования сняла ограничения с россиян. Им вновь разрешили выступать в составе национальной сборной, под флагом страны и с гимном. Решение вступило в силу именно на чемпионате мира в Гонконге.

До этого российские спортсмены участвовали в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Нынешний турнир стал для сборной первым после полноценного возвращения национальной атрибутики.

«Мы этого ждали»: Фехтовальщица Загидуллина — о возвращении российского флага и гимна на мировые старты
«Мы этого ждали»: Фехтовальщица Загидуллина — о возвращении российского флага и гимна на мировые старты

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Марина Фещенко
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