Граудынь принёс России первое золото ЧМ после возвращения флага и гимна

Российский саблист Павел Граудынь стал чемпионом мира по фехтованию. В решающем поединке 19-летний спортсмен победил представителя Китая Вэй Чжэньхао со счётом 15:7.

В полуфинале россиянин уверенно разобрался с румыном Раду Ницу — 15:8. Эта победа впервые вывела Граудыня в финал взрослого чемпионата мира.

Золото стало первой наградой высшей пробы для российских фехтовальщиков после возвращения национальных символов на международные турниры.

В начале июня Международная федерация фехтования сняла ограничения с россиян. Им вновь разрешили выступать в составе национальной сборной, под флагом страны и с гимном. Решение вступило в силу именно на чемпионате мира в Гонконге.

До этого российские спортсмены участвовали в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Нынешний турнир стал для сборной первым после полноценного возвращения национальной атрибутики.