Метеорит, роботы и мода в селе Париж: большое интервью Алексея Текслера

Челябинскую область привыкли представлять через металлургию, заводы и суровый промышленный характер. Но рядом с домнами и прокатными станами здесь создают целую индустрию роботов, проводят неделю моды в селе Париж и превращают падение метеорита в национальный туристический маршрут.

Одновременно регион собирается свести сотни разрозненных мер поддержки в единый Социальный кодекс, помогает молодым родителям решать жилищный вопрос за счёт студенческого капитала и развивает Аркаим так, чтобы турист видел не просто степь, а мог представить жизнь людей четыре тысячи лет назад.

О том, почему у промышленных роботов нет имён, какие соревнования готовы принять южноуральские склоны и как не превратить управление областью в одну большую таблицу с цифрами, губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал в эксклюзивном интервью Life.ru.

Социальный кодекс должен стать живой системой поддержки

— Идея объединить все меры поддержки в один Социальный кодекс — реальный вызов бюрократии. Если эксперимент окажется успешным, готова ли Челябинская область предложить свой кодекс как модель для других регионов?

— Мы действительно ставим перед собой амбициозную задачу — сделать социальную поддержку максимально прозрачной и доступной. Социальный кодекс станет инструментом, который соберёт разрозненные нормы в единую понятную систему.

Сейчас мы внимательно изучаем лучшие практики, чтобы взять из них самое эффективное. Вместе с депутатами Законодательного собрания области подготовили дорожную карту по формированию Социального кодекса и выстроили работу на принципах проектного управления.

Главная задача — сделать так, чтобы каждый южноуралец мог легко понять, на какую помощь или льготу он имеет право. Для этого предстоит систематизировать законодательство, закрепить единые подходы, термины и принципы, чтобы не возникало противоречий между региональным и муниципальным уровнями, а также разными министерствами.

Кроме того, Кодекс поможет оценить, насколько меры поддержки эффективны, отвечают ли они реальным потребностям людей и национальным целям развития.

Социальный кодекс должен стать не просто документом, а живой и актуальной системой мер поддержки. губернатор Челябинской области Алексей Текслер

В перспективе Социальный кодекс должен стать не просто документом, а живой и актуальной системой мер поддержки. Возможно, мы создадим специальный информационный ресурс — портал, где вся информация будет собрана в удобном формате. Если наш опыт окажется полезным, мы, конечно, готовы делиться наработками с коллегами из других регионов.

Студенческий капитал чаще всего помогает решить жилищный вопрос

— В Челябинской области действует особый пакет поддержки студенческих семей. Какая формула помощи молодой семье оказалась наиболее эффективной и есть ли уже первые результаты?

— Вся наша социальная политика сегодня строится вокруг интересов семьи. Как подчёркивает президент России Владимир Путин, молодые люди не должны выбирать между учёбой и рождением ребёнка: они вправе совмещать родительские обязанности с образованием и карьерой.

С прошлого года в законодательстве официально закреплено понятие «студенческая семья», и поддержка таких семей в стране последовательно расширяется. В частности, увеличен размер пособия по беременности и родам для студенток очных отделений, во многих субъектах запущены региональные инициативы.

На Южном Урале уже более полутора лет действует уникальная мера — студенческий капитал в размере более одного миллиона рублей. Его могут получить родители, которые очно получают первое образование, при условии, что возраст матери не превышает 24 лет.

Поддержка молодых родителей стала одним из приоритетов социальной политики Челябинской области. Фото © Пресс-служба губернатора Челябинской области

Средства можно направить на улучшение жилищных условий, оплату найма жилья, медицинские, реабилитационные и санаторно-курортные услуги для родителей и детей. Большинство семей решают таким образом именно жилищный вопрос. С начала действия программы право на студенческий капитал уже подтвердила 231 семья.

Действует и целый комплекс других мер. Есть ежемесячная выплата на второго ребёнка — с рождения малыша до достижения им одного года. Для многодетных семей предусмотрены областной материнский капитал на третьего или последующего ребёнка, ежегодная выплата на школьную одежду, ежемесячные выплаты на проезд детей и оплату ЖКУ.

Кроме того, многодетная семья может получить средства на покупку жилья вместо земельного участка. Семьям с большим числом детей помогаем приобрести автомобиль.

При этом мы понимаем: рождаемость зависит не только от финансов. Важна комплексная работа в здравоохранении, образовании, культуре и спорте. Нужно укреплять уважение к браку и родительству, формировать позитивный образ большой и крепкой семьи.

Мы работаем системно — на основе национального проекта «Семья» и региональных проектов «Поддержка семьи» и «Многодетная семья». Приняли специальную региональную программу повышения рождаемости и разработали подробный план мероприятий до 2030 года.

За последние пять лет число многодетных семей в регионе выросло более чем на 30%. В июне этого года коэффициенты рождаемости в Челябинской области, в том числе третьих и последующих детей, оказались выше, чем в целом по стране.

За последние пять лет число многодетных семей в регионе выросло более чем на 30%. губернатор Челябинской области Алексей Текслер

Для женщин также важно знать, что они могут рассчитывать на квалифицированную медицинскую помощь для себя и ребёнка. Поэтому мы переоснащаем профильные учреждения, в том числе Областной перинатальный центр и Центр охраны материнства и детства в Магнитогорске.

Закупаем современное оборудование, проводим ремонты, обустраиваем пространства с учётом потребностей мам и малышей — вплоть до комнат для сцеживания молока и отдельных зон для ухода за недоношенными детьми.

Делаем упор на профилактику и раннюю диагностику. За последние полтора года диспансеризацией граждан репродуктивного возраста охвачено почти 600 тысяч человек. Создана сеть из 47 пунктов медико-социальной помощи для женщин в ситуации репродуктивного выбора, где можно получить комплексную поддержку — от врача и психолога до социального работника.

Мы сочетаем развитие медицинской базы, адресную помощь семьям и продвижение в обществе ценностей материнства и многодетности.

В регионе развивают меры поддержки семей с детьми и укрепляют традиционные семейные ценности. Фото © Пресс-служба губернатора Челябинской области

Справка Life.ru: Студенческий капитал на Южном Урале превышает один миллион рублей. Его можно направить в том числе на жильё, аренду, медицинские, реабилитационные и санаторно-курортные услуги.

Право на эту меру поддержки уже подтвердила 231 семья.

Южный Урал готов принимать соревнования самого высокого уровня

— Горнолыжные курорты региона и соседней Башкирии уже принимают крупные турниры. Есть ли планы проводить на этих склонах соревнования международного масштаба?

— Наши курорты действительно пользуются большой популярностью. В «Солнечной долине» каждый год проходят крупные всероссийские и международные соревнования. Один из последних примеров — Кубок чемпионов по ски-кроссу в марте этого года. Мы всегда получаем самые тёплые отзывы участников.

Это наша базовая площадка для крупных турниров. Курорт постоянно обновляет инфраструктуру: строятся специальные трассы и трамплины по стандартам спортивных федераций, современные канатные дороги, развивается номерной фонд.

Уже много лет «Солнечная долина» работает как всесезонный курорт и не ограничивается зимними видами спорта. Она ориентирована не только на спортсменов, но и на семейный отдых, корпоративные, образовательные и оздоровительные мероприятия.

Горнолыжные комплексы Южного Урала принимают туристов и соревнования всероссийского уровня. Фото © Пресс-служба губернатора Челябинской области

«Банное» и «Абзаково» тоже пользуются славой популярных курортов. Они расположены на башкирской земле, но создавались Магнитогорским металлургическим комбинатом и продолжают активно развиваться.

Инфраструктура изначально проектировалась с расчётом на серьёзные нагрузки и сегодня готова к мероприятиям самого высокого уровня. Для нас одинаково важно поддерживать профессиональный, массовый и адаптивный спорт, чтобы активный образ жизни был доступен максимально широкой аудитории.

Значимое преимущество этих площадок — сформированная доступная среда. Инфраструктура позволяет проводить соревнования и для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.

Инфраструктура наших горнолыжных курортов готова к проведению мероприятий самого высокого уровня. губернатор Челябинской области Алексей Текслер

В декабре 2026 года на «Банном» мы планируем провести зимние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» в дисциплине «горнолыжный спорт». Такие события популяризируют курорты, повышают туристическую привлекательность региона и укрепляют имидж Челябинской области как надёжной площадки для масштабных проектов.

Мы рассматриваем перспективы проведения и других крупных соревнований — не только на «Банном», но и на других спортивных комплексах.

Алексей Текслер фотографируется с участниками полумарафона в Челябинске. Фото © Пресс-служба губернатора Челябинской области

«К нам прилетают даже метеориты»

— Помните ли вы утро 15 февраля 2013 года? Где вас застала новость о падении Челябинского метеорита и как регион сегодня развивает этот космический бренд?

— Падение Челябинского метеорита стало событием мирового масштаба и одной из самых ярких страниц современной истории региона. Для меня, как и для многих южноуральцев, это был момент, когда буквально на глазах меняется представление о том, насколько близко к нам космос.

В день падения метеорита меня не было непосредственно в регионе, но я внимательно следил за развитием событий, звонил челябинским друзьям и знакомым, переживал. К счастью, всё обошлось без фатальных последствий, а с возникшими трудностями справились.

Падение Челябинского метеорита стало событием мирового масштаба и одной из самых ярких страниц современной истории региона. губернатор Челябинской области Алексей Текслер

Сегодня мы активно используем эту уникальную историю в туристической сфере. Создан национальный туристический маршрут «Челябинск: к нам прилетают даже метеориты!». Он объединяет Челябинск, Миасс, Златоуст и Сатку и показывает гостям природные, исторические и промышленные грани Южного Урала.

На восточном берегу Чебаркуля установлен мемориальный комплекс. Он повторяет форму озера, а через круглое отверстие открывается вид на место падения крупнейшего осколка.

Осколки Челябинского метеорита стали частью музейных экспозиций региона. Фото © Пресс-служба губернатора Челябинской области

Мы планируем и дальше развивать космическую тематику как часть большого туристического предложения, которое показывает регион с неожиданных сторон.

Маленький Париж не собирается спорить с Москвой

— В уральском селе Париж проходит собственная Неделя моды — с показами и органной музыкой под Эйфелевой башней. Есть ли амбиции превратить её в главное модное событие страны?

— Наша задача — не конкурировать с Московской неделей моды или крупными международными показами, а поддерживать и продвигать локальных дизайнеров и самобытные проекты. Именно они помогают раскрывать уникальный характер региона.

Село Париж в Нагайбакском округе с его колоритом, культурными особенностями и традициями стало по-настоящему уникальной площадкой.

30 мая этого года у нас прошла уже третья Парижская неделя моды. Каждый раз среди гостей и участников — лидеры отечественной индустрии. В этом году коллекции представили 14 брендов из Челябинской, Тюменской и Ивановской областей, модные дома из Санкт-Петербурга и бренд с Крайнего Севера.

Показ коллекции в рамках Парижской недели моды в селе Париж Челябинской области. Фото © Пресс-служба губернатора Челябинской области

Мы планируем масштабировать эту красивую историю маленького Парижа и будем рады видеть участников и гостей со всей страны. Тем более в следующем году Челябинск, а значит, и весь регион будет носить статус Культурной столицы России.

Это выводит наши мероприятия на новый уровень и по размаху, и по содержанию. Но речь не столько о соперничестве с Москвой или другими мировыми столицами, сколько о многообразии и силе локальных брендов, культуры и традиций.

Речь не столько о соперничестве с Москвой, сколько о многообразии и силе локальных брендов, культуры и традиций. губернатор Челябинской области Алексей Текслер

Можно вспомнить знаменитую златоустовскую гравюру на стали или каслинское художественное литьё. В своё время они покорили мировые выставочные салоны и до сих пор остаются узнаваемыми брендами Южного Урала.

У региона достаточно творческого потенциала, чтобы развивать существующие традиции и создавать новые. Челябинская область стала одним из немногих российских регионов, где принят собственный закон о креативных индустриях и региональный стандарт их развития.

По итогам прошлого года мы вышли в финал Российской национальной премии в сфере креативных индустрий в номинации «Регион». Развиваем не только моду и дизайн, но и кино, программное обеспечение, архитектуру и урбанистику, видеоигры, народные художественные промыслы. В каждом из этих направлений южноуральцы способны предложить идеи и продукты мирового уровня.

Аркаим должен быть больше, чем просто степь

— Как регион планирует развивать Аркаим, чтобы турист мог не просто пройтись по степи, а погрузиться в быт людей, живших здесь четыре тысячи лет назад?

— У музея-заповедника «Аркаим» есть стратегия развития на ближайшие годы. Мы продолжаем модернизировать туристическую инфраструктуру, расширять событийную программу и усиливать научно-исследовательскую деятельность.

Создаём новые объекты для туристов, включая орнитологическую станцию. Сегодня на территории заповедника работают музей древних производств, курган Темир, усадьба оренбургского казака конца XIX века и последняя сохранившаяся на Южном Урале ветряная мельница с действующим механизмом.

Аркаим включён в национальный туристический маршрут «Пять тысяч лет металлургии», который связывает историю древней металлургии с современными промышленными предприятиями региона.

Музей-заповедник «Аркаим» считается одним из главных исторических и туристических центров Южного Урала. Фото © Пресс-служба губернатора Челябинской области

Важным продолжением Аркаима стал Синташтинский археологический комплекс. Древний посёлок открыли для гостей три года назад. Он хранит множество сведений о нашем прошлом и интересен людям.

Здесь важно найти бережный подход: дать возможность работать археологам и учёным и одновременно сохранить доступ для тех, кому интересна история Южного Урала.

Недавно у нас уже в десятый раз прошёл фестиваль исторической реконструкции «Пламя Аркаима». Наша задача — сделать так, чтобы турист видел не просто степь, а почувствовал и узнал, как жили люди четыре тысячи лет назад. Мы делаем всё, чтобы закрепить за Аркаимом статус одного из ключевых туристических и научно-просветительских центров России.

Участницы исторической реконструкции готовят пищу на вертеле во время фестиваля на территории Аркаима. Фото © Пресс-служба губернатора Челябинской области

Челябинская область может закрыть до 80% потребностей в роботах

— Готовы ли уральские роботы избавить рабочих от тяжёлого и опасного труда и привлечь в промышленность молодёжь, которая раньше мечтала только об IT?

— Скажу смело: Челябинскую область можно назвать столицей промышленной роботизации. Мы можем закрыть до 80% нужд отечественной промышленности в роботизированных системах.

Уже два года успешно работает «Завод роботов», который обеспечивает серийный выпуск роботов-манипуляторов. Есть и целый ряд других предприятий. В итоге регион производит всю линейку промышленных роботов.

Челябинскую область можно назвать столицей промышленной роботизации. Мы можем закрыть до 80% нужд отечественной промышленности в роботизированных системах. губернатор Челябинской области Алексей Текслер

Наши роботы не ставят целью полностью заменить человека. Они снимают с рабочих тяжёлый, опасный и монотонный труд.

Роботы хорошо справляются с задачами, где нужно повторять одну операцию тысячи раз, работать в опасных условиях или поднимать тяжёлые грузы: перемещать заготовки между станками, варить металлоконструкции, сортировать горячие материалы, трудиться в зонах с высокой температурой или химическими веществами.

На предприятиях Челябинской области развивают серийное производство промышленных роботов. Фото © Пресс-служба губернатора Челябинской области

В результате растёт производительность труда, повышается эффективность, а рабочие места становятся более комфортными и безопасными.

В регионе действует центр компетенций, который помогает интегрировать эти технологии в производство. Одновременно мы готовим кадры для отрасли.

Сегодня востребованы разработчики программного обеспечения для роботов, специалисты по компьютерному зрению и машинному обучению. В Южно-Уральском государственном университете открыт факультет мехатроники и робототехники, в школах создаются профильные инженерные классы.

На прошедшей выставке ИННОПРОМ «Завод роботов» представил специальную учебную модель со всеми основными функциями шестиосевого промышленного робота.

У промышленных роботов нет имён

— Создатели Boston Dynamics приучили мир к эстетичным и даже забавным роботам. Как выглядят челябинские машины, есть ли у них собственные имена и может ли их дизайн стать узнаваемым брендом?

— Boston Dynamics действительно делает акцент на дружелюбном и забавном дизайне, но в промышленной робототехнике приоритеты другие. Главная задача наших роботов — надёжно служить человеку.

Поэтому их дизайн подчинён практическим целям: эффективности, безопасности и адаптации под конкретные задачи на производстве. Специальных имён у них нет — только технические обозначения моделей.

Рабочий на производстве промышленных роботов в Челябинской области. Фото © Пресс-служба губернатора Челябинской области

Например, промышленный шестиосевой робот-манипулятор RR-120-2900: число 120 обозначает грузоподъёмность в килограммах, а 2900 — радиус досягаемости в миллиметрах. Выглядят такие машины строго и функционально.

Главная задача наших роботов — надёжно служить человеку. губернатор Челябинской области Алексей Текслер

В регионе не только «Завод роботов» производит подобную технику. Есть предприятия, которые выпускают роботов-упаковщиков, роботов-манипуляторов и комплексы для расцепки вагонов.

Антропоморфные роботы в современной промышленности скорее редкость. Но можно вспомнить НПО «Андроидная техника» из Магнитогорска, которое прославилось космическими разработками.

В 2019 году робот FEDOR успешно совершил полёт на МКС. Затем компания создала его «младшую сестру» — мобильного антропоморфного робота МАРФА, который помогает космонавтам отрабатывать задачи на Земле в рамках подготовки.

14 июля на МКС отправился робот-космонавт Теледроид. Он будет обслуживать станцию снаружи, во внешней среде. Управлять им сможет человек в специальном костюме и VR-шлеме — фактически Теледроид станет аватаром космонавта.

Приоритет современной индустрии роботов — функциональность и технологичность. Именно на это делают ставку наши компании.

Справка Life.ru: В обозначении модели RR-120-2900 число 120 указывает грузоподъёмность в килограммах, а 2900 — радиус досягаемости в миллиметрах.

Металлургия остаётся одной из ключевых отраслей экономики Южного Урала. Фото © Пресс-служба губернатора Челябинской области

Ни одна таблица не заменит живого контакта

— Как при огромном количестве отчётов и графиков не начать видеть в области только презентацию с цифрами? Что помогает вам чувствовать реальную картину?

— Цифры и отчёты — важная часть работы. Они помогают видеть динамику, оценивать эффективность мер и принимать обоснованные решения. Но ни одна таблица не заменит живого контакта с жителями региона.

Поэтому я всегда внимательно смотрю социальные сети и обращения. Это честный, иногда острый, но очень ценный сигнал о том, что действительно волнует людей. На эти сигналы я ориентируюсь и во время выездов в муниципалитеты, чтобы решать конкретные проблемы.

Ни одна таблица не заменит живого контакта с жителями региона. губернатор Челябинской области Алексей Текслер

Я много езжу по территории области. В большинстве городов бываю не по одному разу за год, не забываю и сельские поселения. Когда находишься на месте, своими глазами видишь, как решаются вопросы и какая есть динамика развития.

Так лучше понимаешь плюсы и минусы конкретных решений: что нужно скорректировать, где улучшить или усилить работу, какие расставить акценты.

В поездках стараюсь приезжать на предприятия и социальные объекты, общаться с работниками и руководителями. Именно там можно увидеть, как на практике работают программы, в каких условиях живут и трудятся люди, почувствовать атмосферу, услышать вопросы и предложения напрямую.

Конечно, предметно общаюсь с руководителями муниципалитетов, представителями профессиональных сообществ, бизнеса и общественных организаций. Они глубоко погружены в свои отрасли, поэтому их обратная связь и экспертное мнение очень ценны.

Много важной информации даёт «Прямая линия», которую я провожу каждый год. Несколько часов в эфире отвечаю на вопросы жителей, а после эфира мы с коллегами продолжаем отрабатывать поступившие обращения.

Для меня принципиально важно, чтобы люди получили не формальную отписку, а решение конкретной проблемы. И когда потом в поездках жители благодарят за отремонтированную после обращения дорогу, починенную кровлю детского сада, найденного для деревни фельдшера, новое оборудование в поликлинике или пересчитанное социальное пособие, это главный показатель того, что обратная связь работает.

Только соединяя данные статистики, экспертную оценку и живой человеческий опыт, можно принимать решения, которые действительно улучшают жизнь в регионе.