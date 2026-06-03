Заинтересовавший Путина лимонад из Челябинской области стал хитом ПМЭФ

На Петербургском международном экономическом форуме — 2026 (ПМЭФ) настоящим открытием стал лимонад, произведённый в небольшом городе Аша Челябинской области. Напиток разбирали гости стенда, который единственный представил Уральский федеральный округ, передаёт URA.ru.

Лимонад на ПМЭФ-2026. Фото © Telegram / URA.RU

Освежающую воду выпускают в 14 разных вкусах. Эксклюзивные банки украшены местными достопримечательностями и гербом Южного Урала. К слову, президент России Владимир Путин уже знаком с этой продукцией. В 2025 году он впервые попробовал лимонад на одной из столичных выставок и остался доволен.

В этом году павильон Челябинской области оформили особенно ярко: установили макеты заводских труб и даже настоящий орган. На центральной стойке и разместили те самые заветные баночки.

А ранее Life.ru писал, что гостям ПМЭФ предлагают попробовать на вкус «Закат Европы» и «Орешник». В кафе на стенде телеканала RT желающие могут угоститься напитками с любопытными названиями. Составители меню явно постарались: и гостей накормить, и геополитическую повестку обыграть.