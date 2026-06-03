«Закат Европы», «Апероль Мерц» и «Орешник»: Гостям ПМЭФ предложили меню с ироничными названиями

ПМЭФ — это не только про экономику, но и про кулинарный юмор. В кафе на стенде телеканала RT гостям предлагают кофе с названием «Закат Европы», коктейль «Апероль Мерц» и воду «Северный поток – 3» с газом. А на десерт — печенье с предсказаниями Владимира Жириновского, пирожное «Орешник» и шоколад «Горькая правда».

ПМЭФ-2026 удивил гостей креативным меню. Видео © Life.ru

В кофейной карте также представлен напиток «Ормузский пролив» — название обыгрывает стратегически важный пролив, контроль над которым влияет на мировую энергобезопасность. А из коктейлей гостям предлагают попробовать «Лонг Эпштейн Айленд» — обыгрывается коктейль «Лонг-Айленд» и фамилия скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна.

Составители меню явно постарались: и гостей накормить, и геополитическую повестку обыграть.

Петербургский международный экономический форум пройдёт с 3 по 6 июня. Тема мероприятия звучит так: «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Кроме того, в программе — Форум малого и среднего предпринимательства, Форум креативных индустрий, Молодёжный форум «День будущего», форум «Лекарственная безопасность», культурный фестиваль «Петербургские сезоны», Спортивные игры ПМЭФ.