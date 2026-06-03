Сокровище IT-мира: На ПМЭФ продают раритетный Apple Стива Джобса

На ПМЭФ-2026 выставили на продажу компьютер Apple конца 1970-х годов, который принадлежал Стиву Джобсу. Об этом пишет телеграм-канал Mash Money.

Компьютер Стива Джобса. Видео © Telegram/ Mash Money

Экспонат представили на выставке «Архив времени» от галереи Stargift, открывшейся на форуме. По данным организаторов, Джобс лично подарил этот компьютер своему другу, одному из пионеров видеоигр Аллану Алкорну.

Помимо раритетного устройства Apple, на выставке показали и другие исторические артефакты. Среди них — минералогическая коллекция с автографом Ивана Губкина, редкий архив Петра Чайковского и ранее не публиковавшиеся письма Марка Шагала.

Ранее Life.ru писал, что на стенде Киргизии на ПМЭФ исполнили народную песню о Родине, любви и матери. Всего на форуме представлено рекордное количество стран с собственными экспозициями – четыре.