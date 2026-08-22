В Пекине начались вторые Всемирные игры гуманоидных роботов. На площадки вышли 2056 машин из 666 команд, представляющих 16 стран. За пять дней участники должны пройти 51 вид испытаний — от футбола и настольного тенниса до тяжёлой атлетики и прикладных заданий.

В Пекине начались вторые Всемирные игры гуманоидных роботов. Видео © X / Eren Chen

Уже в первый день роботы добрались до результатов, которые ещё недавно казались недостижимыми для машин. Tiangong Ultra пробежал 100 метров за 9,39 секунды, превысив результат Усейна Болта — 9,58 секунды, установленный в 2009 году. Робот Honor Lightning финишировал следом с результатом 9,47 секунды. При этом ещё до начала официальных стартов он показал 9,32 секунды на тренировочном забеге.

На этом достижения не закончились. В соревнованиях по прыжкам в высоту один из роботов преодолел 2,88 метра — выше человеческого мирового рекорда Хавьера Сотомайора, составляющего 2,45 метра.

Помимо спортивных дисциплин, машины проверяют в сценариях, приближенных к обычной работе: им предстоит выполнять промышленные операции и другие практические задания. В программу также вошли футбол, танцы, перетягивание каната и тяжёлая атлетика. Соревнования продлятся до 26 августа.

Ранее гуманоидный робот упал и начал кататься по полу на Всемирной конференции робототехники в Пекине. Посетитель выставки снял происшествие на видео. Сотрудники стенда пытались поднять машину и восстановить её работу, однако робот продолжал переворачиваться. Ролик распространился в китайских социальных сетях, где пользователи сравнили движения устройства с поведением капризного ребёнка.