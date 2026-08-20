Валялся и бился в конвульсиях: В Пекине робот закатил «кожаным» настоящий концерт

На Всемирной конференции робототехники в Пекине гуманоидный робот неожиданно упал и начал кататься по полу. Инцидент попал на видео, пишет портал Cnwest.

Гуманоидный робот на выставке в Пекине вёл себя, как капризный ребёнок. Видео © Х / Mario Nawfal

Посетитель выставки снял, как машина рухнула на землю прямо у стенда, после чего принялась валяться и переворачиваться. Сотрудники пытались привести робота в чувство, но все их попытки не увенчались успехом.

Ролик быстро разошёлся по китайским социальным сетям. Пользователи сравнили поведение машины с истерикой капризного ребёнка. Один из комментаторов отметил, что робот вёл себя как малыш, который рыдает и катается по полу из-за того, что родители не купили ему игрушку.

«Однажды эти роботы могут нас заменить... но этот день — не сегодня», — иронично заметил пользователь интернета.

Выставка проходит в Пекине с 19 по 23 августа. Свои разработки на ней представляют более 300 китайских и зарубежных компаний, а общее число экспонатов превышает три тысячи.

Ранее сообщалось, что в Шэньчжэне впервые в истории прошла схватка полноразмерных роботов-гуманоидов по правилам смешанных единоборств. Турнир принял Культурно-спортивный центр Наньшань. Дебют лиги Ultimate Robot Knock-out Legend организовала компания EngineAI. Она представила своего механического бойца T800, созданного специально для рукопашного боя.