Робот впервые встанет за дирижёрский пульт на фестивале в Великом Новгороде

Робот впервые будет дирижировать на фестивале имени С.В. Рахманинова. Выступление состоится в Великом Новгороде, сообщила заместитель гендиректора Росконцерта Екатерина Ширяева. Об этом пишет РИА «Новости».

Робот примет участие в мультимедийном спектакле «Симфония инноваций», который пройдёт в субботу. Проект объединит выступление Московского государственного симфонического оркестра и современные визуальные технологии.

Разработчики учили робота дирижировать несколько месяцев. Во время концерта он должен самостоятельно задавать музыкантам темп.

«Как... шутили музыканты из оркестра, это самый стабильный дирижёр, с которым они работали, потому что всегда держит свой темп», — сказала Ширяева.

Зрителям также покажут голограмму Сергея Рахманинова. Создатели проекта взяли запись игры композитора 1929 года, отделили его партию от оркестрового сопровождения и обработали звук. Затем они синхронизировали голограмму с выступлением живого оркестра.

В программу также включили виртуальный диалог Рахманинова, Александра Скрябина и Сергея Прокофьева. Впервые «Симфонию инноваций» представили в Москве в 2025 году.

Фестиваль имени Рахманинова проходит в Великом Новгороде с 21 по 23 августа. Проект поддержали Министерство культуры России и правительство Новгородской области.

Ранее гуманоидный робот упал и начал кататься по полу на Всемирной конференции робототехники в Пекине. Посетитель выставки снял происшествие на видео. Сотрудники стенда пытались поднять машину и восстановить её работу, однако робот продолжал переворачиваться. Ролик распространился в китайских социальных сетях, где пользователи сравнили движения устройства с поведением капризного ребёнка.