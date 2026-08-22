Робот впервые встанет за дирижёрский пульт на фестивале в Великом Новгороде
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Робот впервые будет дирижировать на фестивале имени С.В. Рахманинова. Выступление состоится в Великом Новгороде, сообщила заместитель гендиректора Росконцерта Екатерина Ширяева. Об этом пишет РИА «Новости».
Робот примет участие в мультимедийном спектакле «Симфония инноваций», который пройдёт в субботу. Проект объединит выступление Московского государственного симфонического оркестра и современные визуальные технологии.
Разработчики учили робота дирижировать несколько месяцев. Во время концерта он должен самостоятельно задавать музыкантам темп.
«Как... шутили музыканты из оркестра, это самый стабильный дирижёр, с которым они работали, потому что всегда держит свой темп», — сказала Ширяева.
Зрителям также покажут голограмму Сергея Рахманинова. Создатели проекта взяли запись игры композитора 1929 года, отделили его партию от оркестрового сопровождения и обработали звук. Затем они синхронизировали голограмму с выступлением живого оркестра.
В программу также включили виртуальный диалог Рахманинова, Александра Скрябина и Сергея Прокофьева. Впервые «Симфонию инноваций» представили в Москве в 2025 году.
Фестиваль имени Рахманинова проходит в Великом Новгороде с 21 по 23 августа. Проект поддержали Министерство культуры России и правительство Новгородской области.
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