Китайский робот-бегун разогнался быстрее Усэйна Болта и не смог затормозить
Обложка © X / ErenChenAI
Китайская Unitree представила нового человекоподобного робота Superman, который, по данным разработчиков, способен развивать скорость до 12,66 м/с — около 45,6 км/ч. Это немного выше пиковой скорости Усэйна Болта в его рекордном забеге на 100 метров — около 12,42 м/с.
Китайский робот Superman разогнался быстрее Усэйна Болта. Видео © X / ErenChenAI
Ещё один заявленный результат — прыжок с места на высоту два метра. Компания позиционирует прототип как машину, созданную для проверки предельных возможностей роботизированного тела.
Правда, со скоростью робот справляется пока лучше, чем с остановкой. На опубликованных кадрах после одного из забегов Superman не успел затормозить и врезался в электрощит.
При этом говорить, что робот уже побил мировой рекорд Болта на стометровке, некорректно: Unitree заявляет именно максимальную скорость, а не результат прохождения дистанции 100 метров.
Ранее в Сеченовском университете впервые в России провели замену тазобедренного сустава с помощью активной роботической системы. Перед вмешательством врачи создают индивидуальный план на основе КТ всего скелета пациента — от позвоночника до стоп. Такой подход позволяет учитывать особенности опорно-двигательного аппарата и точнее проводить операцию.
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