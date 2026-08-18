Робот из Сеченовки заменил тазобедренный сустав пациенту и стал первым в России

В Клиническом центре наук о здоровье Сеченовского университета впервые в России выполнили эндопротезирование тазобедренного сустава с использованием активной роботической системы. Это продолжение успешного опыта травматологов-ортопедов университета по замене коленных суставов, сообщили в пресс-службе вуза.

Планирование операции начинается с компьютерной томографии скелета пациента — от позвоночника до пальцев стоп. Это позволяет учесть все анатомические особенности пациента. Как отметил директор Клиники травматологии, ортопедии и патологии суставов Алексей Лычагин, невозможно найти людей с одинаковым опорно-двигательным аппаратом, поэтому такой подход критически важен.

«Данные компьютерной томографии вносят в специальную рабочую станцию, с помощью которой происходит планирование операции и его виртуальная установка с учётом десятых долей градуса, что позволяет прогнозировать период реабилитации пациента», — рассказал Лычагин.

После виртуального планирования всё переносится в операционную с помощью активного робота Cuvis. Робот определяет точный уровень резекции кости и позволяет реализовать хирургию с высочайшей точностью. По словам Лычагина, это то, что невозможно сделать вручную, — точность установки протеза влияет на его срок службы, длительность восстановления и риск осложнений.

Лычагин уточнил, что существует термин «выживаемость» протеза. Чем точнее он установлен, тем меньше будет износ и риск расшатывания. Это основа успешного протезирования, когда пациент возвращается к полноценной жизни без ограничений.

Роботическое протезирование тазобедренного сустава теперь будет доступно жителям всех регионов России в рамках высокотехнологичной медицинской помощи. В клинике также планируют разработать обучающий курс для травматологов, чтобы тиражировать этот метод.

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