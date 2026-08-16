Без ножа и ниток: Врачи в Петербурге провели ребёнку с язвой уникальную операцию

13-летнего подростка с острой язвой двенадцатиперстной кишки и значительной кровопотерей удалось стабилизировать и спасти без полостной операции. Об этом сообщили в петербургском Педиатрическом университете Телеканалу «Санкт-Петербург».

Ребёнка экстренно доставили санитарным транспортом из Псковской областной больницы. Из-за сильного желудочно-кишечного кровотечения медикам пришлось восполнить объём циркулирующей крови и провести интенсивную терапию.

После стабилизации состояния специалисты выполнили эндоскопическое обследование и обнаружили язвенный дефект. Повреждённый сосуд удалось закрыть с помощью клипирования, остановив потерю крови малоинвазивным способом.

«Язва была не очень большая, но, тем не менее, она привела к значимому кровотечению. Было необходимо остановить кровотечение, и нам удалось решить эту задачу минимально инвазивным эндоскопическим способом – без полостной операции», – пояснил хирург Александр Мешков.

Сейчас состояние подростка стабильное, признаков повторного кровотечения нет. Его переводят из реанимации в хирургическое отделение, где продолжат медикаментозную терапию и займутся причиной образования язвы.

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