«Хрящ остаётся без надзора»: Врач объяснил, почему после 45 лет суставы женщин дают сбой

Женщины чаще мужчин сталкиваются с разрушением суставов, в том числе с остеоартрозом. Одной из главных причин могут быть гормональные изменения после менопаузы, рассказал «Газете.ru» хирург, ортопед и травматолог Павел Семиченков.

По его словам, эстрогены участвуют в поддержании хрящевой ткани: влияют на выработку коллагена и протеогликанов, воспалительные процессы и водный баланс. Когда уровень этих гормонов снижается, меняются и условия, в которых работает сустав.

«Эстрогены — это не просто «женские гормоны», отвечающие за цикл и фертильность. Это мощнейшие регуляторы обменных процессов во всем организме, и хрящевая ткань — одна из главных их мишеней», — сообщил Семиченков.

Гормональные перемены, по словам врача, сказываются и на связках, которые могут терять тонус. Из-за этого повышается нестабильность, особенно в коленях, нагрузка распределяется неравномерно, а отдельные участки хряща изнашиваются быстрее. Дополнительным фактором становится лишний вес.

Кроме того, в постменопаузе может меняться восприятие боли. Семиченков отметил, что женщины способны острее чувствовать сигналы от поражённых суставов и поэтому чаще обращаются за медицинской помощью.

Женщинам старше 45 лет специалист рекомендует даже при отсутствии жалоб пройти базовое обследование. В частности, он назвал МРТ коленей с оценкой состояния хряща, а также анализы на витамин D и маркеры костного обмена.

Ранее травматолог Сергей Малыхин объяснил, почему больные суставы могут сильнее беспокоить перед дождём или резкой сменой погоды. По его словам, перепады атмосферного давления способны усиливать уже существующий дискомфорт, однако сами по себе не вызывают заболевание.