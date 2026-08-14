Московские врачи провели 80-летней пациентке три операции за 40 часов

80-летнюю женщину доставили в ГКБ им. В.В. Вересаева после потери сознания и падения. Причиной обморока стало серьёзное нарушение сердечного ритма, а при падении пациентка сломала шейку бедра, передаёт столичный департамент здравоохранения.

Состояние сердца не позволяло сразу приступать к лечению травмы. По словам завотделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции Владислава Горячева, сначала медикам нужно было снизить риск остановки сердца и стабилизировать пациентку.

В течение следующих 40 часов врачи провели три вмешательства. Сначала женщине установили временный кардиостимулятор, затем заменили его на постоянный.

Только после стабилизации состояния травматологи смогли провести операцию на тазобедренном суставе и установить эндопротез.

Через несколько дней пациентку выписали домой. Сейчас 80-летняя женщина продолжает восстановление.

Ранее самарские врачи провели эндоскопическую операцию 101-летнему пациенту с тяжёлым воспалением клиновидной пазухи и менингитом. По данным СамГМУ, подобное вмешательство у пациента такого возраста ранее в мире не выполняли. Операция длилась около 30 минут, после недельного наблюдения мужчину выписали домой.