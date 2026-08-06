За десять лет в Центре радиохирургии НИИ им. Н. В. Склифосовского провели восемь тысяч операций

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале подвёл итоги десятилетней работы Центра радиохирургии в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Учреждение, открытое в 2016 году, стало ключевым звеном в лечении тяжёлых патологий головного мозга, принимая пациентов не только из столицы, но и из других регионов страны.

В центре радиохирургии Склифа помощь получают пациенты со всей России. Фото © Max/Сергей Собянин

За это время специалистами центра проведено более 8 тысяч высокотехнологичных операций, помощь получили свыше 7,5 тысячи человек. Врачи сочетают радиохирургию с классическими методами лечения, а оборудование регулярно обновляется для повышения точности процедур.

Центр радиохирургии — единственное подразделение в системе московского здравоохранения, оснащённое установкой «Гамма-нож». Эта технология позволяет лечить опухоли и сосудистые патологии без разрезов и наркоза: пациент проводит в клинике всего один день и находится в сознании во время процедуры.

В центре радиохирургии Склифа помощь получают пациенты со всей России. Фото © Max/Сергей Собянин

Мэр подчеркнул, что в рамках строительства нового корпуса института центр переедет в современное здание, где появится ещё более мощная установка — «Кибер-нож». В отличие от предшественника, он позволит воздействовать на патологии всей центральной нервной системы, расширяя спектр доступной помощи.

«Развитие таких высокотехнологичных направлений, как радиохирургия, соответствует задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который нацелен на внедрение современных медицинских решений и повышение эффективности лечения», — отметил Собянин. В ближайшие годы планируется дальнейшее расширение центра и увеличение числа операций.

Ранее врачи НИИ скорой помощи имени Склифосовского прооперировали пациента, специально прилетевшего из США для лечения позвоночника. Мужчина, проживший в Америке более 20 лет, получил травму спины на тренировке, и его состояние ухудшилось до потери подвижности в ноге и сильных болей. Операция прошла успешно.