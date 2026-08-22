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22 августа, 12:16

Китайский робот побил рекорд Усэйна Болта и пробежал стометровку за 9,32 секунды

Китайский человекоподобный робот «Молния» пробежал 100 метров за 9,32 секунды и превзошёл мировой рекорд среди людей, который принадлежит Усэйну Болту. Результат машина показала во время тестового забега перед Вторыми Всемирными соревнованиями человекоподобных роботов в Пекине, сообщает CCTV News.

Во время спринта разработанный Honor робот разогнался до пиковой скорости 14,5 метра в секунду. Для сравнения: Болт установил действующий человеческий рекорд на чемпионате мира в Берлине в 2009 году, преодолев ту же дистанцию за 9,58 секунды. Результат «Молнии», разумеется, не заменяет достижение ямайца в официальной легкоатлетической статистике — машины и люди соревнуются в разных категориях.

Перед новыми стартами инженеры серьёзно доработали бегуна. Ноги «Молнии» удлинили примерно на десять сантиметров — до 1,05 метра, изменили пропорции бёдер и голеней и облегчили конструкцию. Модернизация коснулась также суставных модулей, которым повысили крутящий момент и скорость реакции.

Видео © Global Times/ X

Для стометровки машина использует систему компьютерного зрения с камерой в районе таза, которая помогает удерживаться на дорожке даже на большой скорости. В более длинном забеге на 400 метров разработчики дополнительно используют радар, чтобы робот точнее контролировал направление движения.

«Молния» уже успела отличиться в беге на выносливость. В апреле она выиграла пекинский полумарафон среди человекоподобных роботов, преодолев дистанцию за 50 минут 26 секунд. Теперь аппарат заявлен сразу на три дисциплины — 100, 400 и 1500 метров.

Вторые Всемирные соревнования человекоподобных роботов стартовали в Пекине 22 августа. За пять дней на площадках выступят 2056 машин из 666 команд, представляющих 16 государств на шести континентах. Всего организаторы подготовили 50 дисциплин.

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Всего за несколько дней до рекорда «Молнии» Life.ru рассказывал о другом китайском роботе-бегуне, который сумел разогнаться быстрее Усэйна Болта, но после финиша не смог вовремя остановиться. Прототип Superman от Unitree развил скорость до 12,66 м/с и в одном из тестов врезался в электрощит. При этом тогда речь шла только о пиковой скорости, а не о прохождении всей стометровки.

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ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Николь Вербер
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