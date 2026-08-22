Китайский робот побил рекорд Усэйна Болта и пробежал стометровку за 9,32 секунды

Китайский человекоподобный робот «Молния» пробежал 100 метров за 9,32 секунды и превзошёл мировой рекорд среди людей, который принадлежит Усэйну Болту. Результат машина показала во время тестового забега перед Вторыми Всемирными соревнованиями человекоподобных роботов в Пекине, сообщает CCTV News.

Во время спринта разработанный Honor робот разогнался до пиковой скорости 14,5 метра в секунду. Для сравнения: Болт установил действующий человеческий рекорд на чемпионате мира в Берлине в 2009 году, преодолев ту же дистанцию за 9,58 секунды. Результат «Молнии», разумеется, не заменяет достижение ямайца в официальной легкоатлетической статистике — машины и люди соревнуются в разных категориях.

Перед новыми стартами инженеры серьёзно доработали бегуна. Ноги «Молнии» удлинили примерно на десять сантиметров — до 1,05 метра, изменили пропорции бёдер и голеней и облегчили конструкцию. Модернизация коснулась также суставных модулей, которым повысили крутящий момент и скорость реакции.

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Для стометровки машина использует систему компьютерного зрения с камерой в районе таза, которая помогает удерживаться на дорожке даже на большой скорости. В более длинном забеге на 400 метров разработчики дополнительно используют радар, чтобы робот точнее контролировал направление движения.

«Молния» уже успела отличиться в беге на выносливость. В апреле она выиграла пекинский полумарафон среди человекоподобных роботов, преодолев дистанцию за 50 минут 26 секунд. Теперь аппарат заявлен сразу на три дисциплины — 100, 400 и 1500 метров.

Вторые Всемирные соревнования человекоподобных роботов стартовали в Пекине 22 августа. За пять дней на площадках выступят 2056 машин из 666 команд, представляющих 16 государств на шести континентах. Всего организаторы подготовили 50 дисциплин.

Всего за несколько дней до рекорда «Молнии» Life.ru рассказывал о другом китайском роботе-бегуне, который сумел разогнаться быстрее Усэйна Болта, но после финиша не смог вовремя остановиться. Прототип Superman от Unitree развил скорость до 12,66 м/с и в одном из тестов врезался в электрощит. При этом тогда речь шла только о пиковой скорости, а не о прохождении всей стометровки.