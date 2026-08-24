Путин передал привет Моди и выразил надежду на скорую встречу с ним

Президент РФ Владимир Путин в начале встречи с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром в Кремле передал тёплое приветствие премьер-министру страны Нарендре Моди. Российский лидер отметил, что заслуга последнего — пристальное внимание к развитию отношений между РФ и Индией. Путин выразил уверенность, что усилия Моди не прошли даром — товарооборот между странами растёт.

«В начале нашей беседы хотел бы попросить вас передать, господину Моди самые наилучшие пожелания. Надеюсь увидеться с ним в ближайшее время, как мы и планировали, в рамках работы Шанхайской организации сотрудничества», — сказал российский лидер.

Напомним, президент России Владимир Путин сегодня принял в Кремле министра иностранных дел Индии Субраманиама Джайшанкара. На повестке обсуждение региональных и глобальных вопросов. Позднее сегодня ожидаются переговоры дипломата с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

4–5 декабря Путин совершил государственный визит в Нью-Дели, где провёл переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Стороны обсудили развитие стратегического партнёрства, торгово-экономическое и энергетическое сотрудничество, оборонную сферу и международную повестку. По итогам встречи Россия и Индия подписали 29 двусторонних документов, а также договорились развивать экономическое взаимодействие и наращивать товарооборот, поставив долгосрочную цель довести его до $100 млрд к 2030 году.