Индия вызвала руководство Meta* на ковёр из-за блокировки поста Моди

Индия вызвала руководство Meta* на ковёр из-за блокировки поста премьер-министра Нарендры Моди в Facebook**. По информации Economic Times, стороны также обсудят другие претензии правительства к работе соцсети.

Индийские власти недовольны объяснениями Meta* по поводу недавней блокировки поста Моди. В июле соцсеть удалила обращение политика к студентам, а позже вернула его, назвав произошедшее «технической ошибкой». В министерстве IT Индии такие оправдания не приняли и потребовали объяснений, почему подобные сбои повторяются.

Также правительство ждёт от компании конкретных действий по борьбе с детской порнографией в соцсетях, так как предыдущие запросы на эту тему не принесли должного результата.

Ранее сообщалось, что социальная сеть «ВКонтакте» полностью перешла на единый российский домен VK.RU. Теперь пользователи, авторы и партнёры получают доступ ко всем привычным сервисам по новому адресу. В пресс-службе компании отметили, что домен работает в российской инфраструктуре, а для аудитории ничего не изменится: аккаунты, настройки и функции остаются прежними, достаточно обновить закладки.

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