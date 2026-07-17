VK.RU стал основным доменом «ВКонтакте» для всех пользователей

Социальная сеть «ВКонтакте» завершила переход на единый российский домен VK.RU. Пользователи, авторы контента и партнёры теперь смогут получать доступ ко всем привычным сервисам по новому адресу, сообщили в пресс-службе компании.

Домен VK.RU полностью функционирует в российской инфраструктуре, что гарантирует стабильный и быстрый доступ без зависимости от зарубежных сервисов. Для пользователей это никак не изменит работу соцсети: аккаунт, настройки, контент и функции остаются прежними. Достаточно обновить закладки и ссылки на VK.RU.