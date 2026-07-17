VK.RU стал основным доменом «ВКонтакте» для всех пользователей
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Социальная сеть «ВКонтакте» завершила переход на единый российский домен VK.RU. Пользователи, авторы контента и партнёры теперь смогут получать доступ ко всем привычным сервисам по новому адресу, сообщили в пресс-службе компании.
Домен VK.RU полностью функционирует в российской инфраструктуре, что гарантирует стабильный и быстрый доступ без зависимости от зарубежных сервисов. Для пользователей это никак не изменит работу соцсети: аккаунт, настройки, контент и функции остаются прежними. Достаточно обновить закладки и ссылки на VK.RU.
Ранее приложения VK и платформа «Макс» были удалены из официального магазина Google Play. При этом уже установленные приложения на Android продолжили функционировать в полном объёме: сообщалось, что пользователи получают push-уведомления о сообщениях, событиях и звонках. Для загрузки и обновлений компания рекомендовала использовать RuStore.
Соцсеть также напомнила, что все сервисы VK, включая «ВКонтакте», «Одноклассники», MAX, VK Видео, VK Музыку и Mail, работают на Android-устройствах в обычном режиме. Владельцам аккаунтов поступили уведомления о переходе на российский домен.
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