VK сообщил о штатной работе своих сервисов на Android

Все сервисы VK, включая MAX, «ВКонтакте», «Одноклассники», Дзен, VK Видео, VK Музыку и Mail, продолжают работать на Android-устройствах в обычном режиме. Об этом сообщили в компании.

Пользователям по-прежнему доступны сообщения, звонки, события и другие функции приложений. Пуш-уведомления также будут приходить без ограничений.

Установить сервисы можно через RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и другие магазины приложений для Android.

Обновления распространяются в штатном режиме. Для загрузки новой версии нужно нажать кнопку «Обновить» в системном уведомлении или открыть страницу приложения в одном из доступных магазинов.

В VK подчеркнули, что ограничений на работу приложений и получение уведомлений сейчас нет.

В начале июня Apple удалила из App Store мессенджер MAX, а 25 июня из магазина исчезли «ВКонтакте», «Одноклассники», Дзен, VK Видео, VK Музыка, сервисы Mail и другие приложения холдинга. В VK тогда заявили, что решение приняли без предупреждения, однако Apple объяснила его соблюдением санкционных требований. 16 июля ограничения затронули и пользователей Android: MAX, «ВКонтакте» и ряд других сервисов компании пропали из Google Play. Уже установленные приложения продолжают работать, а скачать и обновить их можно через RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store и Xiaomi GetApps.