Артемий Лебедев назвал «свинством» политику Apple в отношении приложений РФ

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев подверг резкой критике действия американской корпорации Apple. В обзоре новостей, опубликованном в «VK Видео», он назвал поведение компании откровенным свинством.

По его словам, Apple не только проигнорировала требования о предустановке отечественных приложений, но и удалила из App Store несколько российских сервисов, включая продукты VK. Лебедев охарактеризовал такую политику как абсолютный беспредел.

«Если б такое какая-нибудь страна сделала по отношению к Америке, то в эту страну уже летела бы большая бомба. А американцы считают, что могут делать что угодно», — заявил блогер.

Он также добавил, что ограничения против российских пользователей — это часть информационной войны. По его мнению, западные IT-корпорации пытаются выставить россиян людьми «не совсем первого сорта». Лебедев дал понять, что такое отношение неприемлемо и не должно оставаться без ответа.