Лофт для дронов: Киевскую квартиру Лебедева купил производитель БПЛА «Генерал Черешня»

Квартиру российского блогера и дизайнера Артемия Лебедева в центре Киева купила украинская компания по производству беспилотников «Генерал Черешня». Об этом сообщила пресс-служба нового владельца в соцсети.

Речь идёт о двухуровневом помещении площадью 138 квадратных метров, расположенном в историческом центре столицы у Золотых ворот. Стартовая цена лота составляла около 236 тысяч долларов. Представители производителя дронов подняли ставку до 301 тысячи долларов и выиграли торги.

В компании подчеркнули, что для них было принципиально важно заполучить эту недвижимость для общественной пользы. Ранее Фонд государственного имущества Украины сообщил о продаже с аукциона двух столичных квартир дизайнера, расположенных в Шевченковском и Голосеевском районах.

Вторая квартира площадью 193,2 квадратных метра на улице Саксаганского осталась без покупателей. Торги по ней не состоялись из-за отсутствия заявок.

Напомним, Фонд государственного имущества Украины 30 июня выставил на продажу две киевские квартиры Артемия Лебедева. Общая стартовая цена лотов приближалась к 24,7 млн гривен, или 552,5 тыс. долларов. На торги пошли двухуровневые трёхкомнатные помещения в Голосеевском районе площадью 193,2 кв. м и в Шевченковском — 138,5 кв. м. Стартовые цены составляли 14,1 млн и 10,6 млн гривен соответственно.