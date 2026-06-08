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Регион
8 июня, 15:26

«Генерал Черешня» похищен сержантом: Ушлый медик из ВСУ прикарманил 16 беспилотников

Сержант ВСУ украл из воинской части 16 дронов

Обложка © Пресс-служба компании «Генерал Черешня»

Обложка © Пресс-служба компании «Генерал Черешня»

На Украине из воинской части похищены 16 FPV-дронов производства компании «Генерал Черешня». Об этом сообщает УНИАН.

В организации кражи подозревают сержанта, занимавшего должность старшего боевого медика роты беспилотных авиационных комплексов механизированного батальона. По данным следствия, военнослужащий незаконно завладел беспилотниками, которые находились на балансе части и были переданы подразделению для выполнения боевых задач.

Как именно медику удалось вынести технику, выясняют правоохранители. Фигуранту грозит уголовная ответственность.

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Ранее на Украине разоблачили офицера ВСУ, командовавшего одним из подразделений, который организовал кражу свыше 340 беспилотников. Общая сумма нанесённого государству ущерба оценивается в 346,5 тысячи долларов. Дроны поставлялись в рамках госпрограммы «Армия дронов». Помимо самого офицера, в преступной схеме участвовали двое гражданских. По версии следствия, с ноября 2024 по март 2026 года военнослужащий оформлял фиктивное списание БПЛА и передавал их подельникам для дальнейшей перепродажи.

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Юрий Лысенко
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