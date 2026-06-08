«Генерал Черешня» похищен сержантом: Ушлый медик из ВСУ прикарманил 16 беспилотников

На Украине из воинской части похищены 16 FPV-дронов производства компании «Генерал Черешня». Об этом сообщает УНИАН.

В организации кражи подозревают сержанта, занимавшего должность старшего боевого медика роты беспилотных авиационных комплексов механизированного батальона. По данным следствия, военнослужащий незаконно завладел беспилотниками, которые находились на балансе части и были переданы подразделению для выполнения боевых задач.

Как именно медику удалось вынести технику, выясняют правоохранители. Фигуранту грозит уголовная ответственность.

Ранее на Украине разоблачили офицера ВСУ, командовавшего одним из подразделений, который организовал кражу свыше 340 беспилотников. Общая сумма нанесённого государству ущерба оценивается в 346,5 тысячи долларов. Дроны поставлялись в рамках госпрограммы «Армия дронов». Помимо самого офицера, в преступной схеме участвовали двое гражданских. По версии следствия, с ноября 2024 по март 2026 года военнослужащий оформлял фиктивное списание БПЛА и передавал их подельникам для дальнейшей перепродажи.