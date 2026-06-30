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Регион
29 июня, 23:11

В Киеве выставили на аукцион две квартиры Артемия Лебедева за 552 тысяч долларов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) 30 июня откроет торги по продаже двух квартир в Киеве, принадлежащих российскому дизайнеру и блогеру Артемию Лебедеву. Начальная стоимость всего имущества, выставленного на аукцион приближается к 24,7 млн гривен (552 512 долларов).

На торги выставлена двухуровневая трёхкомнатная квартира площадью 193,2 квадратного метра в Голосеевском районе Киева. Стартовая цена лота составляет 14 149 700 гривен (316 090 долларов). Также планируется продать аналогичную квартиру площадью 138,5 квадратного метра в Шевченковском районе. Начальная стоимость объекта определена в 10 583 400 гривен (236 422 долларов).

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Напомним, о грядущей продаже квартиры Артемия Лебедева в Киеве с площадью в 138,5 квадратных метра сообщал ранее председатель Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Наталуха. Украинский чиновник отметил, что семье блогера не разрешили забрать личные вещи. По его словам, правительство Украины так же поступает и с другими изъятыми объектами.

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