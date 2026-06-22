Полмиллиарда за квартиру и стол Наполеона: Сюткин продаёт московскую недвижимость

Певец Валерий Сюткин решил продать свою трёхкомнатную квартиру в центре Москвы. Цена — полмиллиарда рублей. Вместе с квартирой покупателю могут предложить ещё и антикварный стол, который когда-то принадлежал Наполеону — Сюткин приобрёл его на аукционе, пишет Mash.

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Артист выставил на продажу апартаменты на Сретенском бульваре площадью 232 квадратных метра. Причина — он устал от шумной городской жизни. Квартира уже больше пяти лет в его собственности, но последнее время почти пустует — Сюткин там редко бывает, часто ездит по миру и всё чаще думает перебраться за город. Кстати, найти покупателя на эту недвижимость пока не получается — уже год никто не берёт.

Внутри квартиры — три спальни, камин, балкон, дорогой дизайнерский ремонт, антикварная и старинная мебель, а ещё коллекция вещей, которые хозяин много лет собирал во Франции. Но самый интересный экспонат — это стол Наполеона. С ним отдельная история: продадут его только в том случае, если кто-то предложит достойную цену.

Сама квартира находится в доме XIX века, там есть охрана и консьерж. Сюткин хочет получить за неё около 5 миллионов евро.

Ранее народный артист России Александр Филиппенко, который недавно переехал жить в Литву, продал две свои московские квартиры. Речь идёт о жилье в престижном районе Патриарших прудов — одна квартира площадью 55 квадратных метров в Богословском переулке, другая — примерно 110 квадратов в Спиридоньевском переулке. За обе он мог получить больше 150 миллионов рублей. При этом меньшая квартира оценивалась примерно в 55 миллионов, а большая — свыше 100 миллионов.