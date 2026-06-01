Уехавший в Литву актёр «Мастера и Маргариты» продал квартиры в Москве на 150 млн

Народный артист России Александр Филиппенко после переезда в Литву продал две квартиры в центре Москвы. Актёр из «Мастера и Маргариты» мог выручить за них более 150 млн рублей, сообщает SHOT.

По данным канала, речь идёт о жилье в районе Патриарших прудов: объекте площадью 55 квадратных метров в Богословском переулке и квартире примерно на 110 «квадратов» в Спиридоньевском переулке. Стоимость первой могла достигать 55 миллионов рублей, второй — более 100 миллионов.

Сейчас, как утверждается, у актёра остаётся старый дом площадью около 150 квадратных метров в Ново-Переделкине и участок в 7 соток. Недвижимость выставлена на продажу за 40 миллионов рублей, но покупателей пока нет. Также в собственности артиста, по данным SHOT, осталась комната площадью 10 квадратных метров возле Патриарших прудов. Этот объект рядом с булгаковскими местами не продаётся.

Филиппенко уехал из России в ноябре 2022 года. После эмиграции он участвовал в чтениях, средства от которых, как утверждается, направлялись на поддержку Украины и ВСУ. В России актёр известен по моноспектаклям «Путь Поэта», «Мёртвые души», а также по ролям в фильмах «Мастер и Маргарита» и «Мой друг Иван Лапшин».

Но позже стали поговаривать, что артист скучает по родине и намерен вернуться.