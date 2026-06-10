«Сталинка» с сюрпризом: Главный пародист Пугачёвой уже второй год не может продать квартиру из-за долгов
Пародист Песков уже больше года не может найти покупателя на свою квартиру
Александр Песков. Обложка © ТАСС / Артем Геодакян
Известный пародист Аллы Пугачёвой Александр Песков столкнулся с финансовыми трудностями и распродает имущество. Его элитная квартира в сталинской высотке на Баррикадной, оцененная примерно в 56 млн рублей, уже два года не может найти покупателя, пишет Mash.
Первоначально выставленная на продажу в апреле 2025 года за 56,6 млн рублей, двухкомнатная квартира с тех пор предлагалась по цене от 55 до 56,6 миллиона рублей. Объявление неоднократно снималось и вновь появлялось, но желающих приобрести это жильё до сих пор нет.
Песков продаёт элитную квартиру в Москве, чтобы расплатиться с долгами. Фото ©Telegram / Mash
По информации Telegram-канала, на объекте имеются ограничения и обременения, которые, вероятно, связаны с долгом 64-летнего артиста, оцениваемым примерно в 13 млн рублей. Несмотря на отсутствие официального розыска и задолженностей перед налоговой, низкий уровень заказов вынуждает Пескова прибегать к продаже недвижимости.
Ранее Александр Песков едва не стал жертвой мошенников. В ходе разговора его пытался развести аферист, выдававший себя за секретаря мэра Москвы Сергея Собянина.
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