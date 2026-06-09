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9 июня, 09:44

Пугачёвой выставили счёт за свет в пустой квартире на Арбате

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ alla_orfey

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ alla_orfey

В Москве у певицы Аллы Пугачёвой накопилась задолженность за электроэнергию в квартире на Арбате, которая сейчас выставлена на продажу. Речь идёт о 300-метровых апартаментах в элитном жилом комплексе «Филипповский». Об этом сообщает Mash.

Долг составляет 8722 рубля. Он образовался в период с октября 2023 года по январь 2026 года. Весной объект недвижимости, включающий пять комнат и два машиноместа, был выставлен на продажу примерно за 391 млн рублей. Отмечается, что аналогичные квартиры в этом доме сейчас оцениваются почти в полмиллиарда рублей. Показы проходят в закрытом формате, а риелторы указывают на сложность поиска покупателя даже с учётом известного имени прежней владелицы.

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Ранее сообщалось, что возможные последствия нового законодательства о мерах против релокантов могут повлечь арест имущества отдельных лиц, включая Аллу Пугачёву и Максима Галкина*. Речь идёт о норме, которая может начать действовать после 1 сентября 2026 года и предусматривает конфискацию имущества за правонарушения против интересов страны.

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* Признан Минюстом РФ иностранным агентом.

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Милена Скрипальщикова
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